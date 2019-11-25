Рівень парникових газів, що "нагрівають" Землю, побив новий рекорд

Вміст вуглекислого та інших парникових газів в атмосфері Землі у 2018 році сягнув рекордно високих показників.

Про це йдеться на сайті Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО).

"Рівні парникових газів, які підвищують рівень тепла в атмосфері, досягли нового рекорду", - йдеться у повідомленні.

Згідно з доповіддю ВМО, вміст вуглекислого та інших парникових газів в атмосфері у 2018 році сягнув нової рекордної позначки і на 47% перевищив рівень, зареєстрований за часів доіндустріальної епохи в 1750 році.

Як відомо, вчені світу підрахували, що до 2030 року викиди парникових газів мають зменшитися удвічі, щоб збільшити шанси на обмеження глобального підвищення кліматичних температур до 1,5 градуса за Цельсієм, оскільки потепління понад цю позначку призведе до того, що населення планети потерпатиме від потужних теплових хвиль, посух, повеней і бідності.

Однак отримані дослідниками дані свідчать про те, що світові зусилля щодо надзвичайної кліматичної ситуації на сьогоднішній день не впливають на атмосферу.

"Немає ніяких ознак уповільнення, не кажучи вже про спад, попри всі зобов'язання за Паризькою угодою про зміну клімату. Нам необхідно підвищити рівень амбіцій заради майбутнього благополуччя людства", - заявив генеральний секретар ВМО Петтері Таалас.

За словами Тааласа, востаннє Земля стикалася з подібною концентрацією вуглекислого газу 3-5 млн років тому, коли на планеті було на 2-3 градуси Цельсія тепліше, а рівень моря був на 10-20 см вище.