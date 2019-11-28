В ООН закликають до негайних кліматичних заходів, інакше - масове вимирання

Навіть якщо країни світу виконають зобов’язання, передбачені угодою про протидію глобальному потеплінню, світ очікує критичне підвищення температури, яке загрожує всьому живому на планеті.

Про це йдеться у звіті Програми ООН з довкілля (ЮНЕП), передає власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.

"Ми на шляху до підвищення температури більш як на три градуси. Це призведе до масового вимирання біологічних видів, і значна частина планети може стати непридатною для життя людини", - йдеться у звіті.

Як зазначається, навіть підвищення температури понад 1,5°C спричинить драматичні кліматичні наслідки. Аби обмежити потепління саме на цьому рівні, викиди парникових газів мають скорочуватися на 7,6% щороку протягом наступного десятиліття.

Очікується, що країни світу значно посилять свої зобов'язання щодо викидів парникових газів на конференції ООН з питань клімату, яка відбудеться у грудні 2020 року в Глазго.

Однак ситуація потребує негайного вирішення вже зараз, вважає виконавчий директор ЮНЕП Інгер Андерсен. За її словами, чекати ще рік не можна: "Кожне місто, регіон, підприємство чи окрема особа повинні діяти вже тепер".

"Нам потрібні швидкі перемоги, аби максимально скоротити викиди у 2020 році, а потім посилити національні кліматичні зобов’язання, щоб запустити економічні та суспільні перетворення. Ми маємо надолужити згаяне в попередні роки. Якщо ми цього не зробимо, наша мета - потепління лише на 1,5°C до 2030 року - залишиться недосяжною", - додала Андерсен.

Звіт ЮНЕП закликає всі країни скоротити викиди й значно посилити національні кліматичні зобов’язання у 2020 році та виробити політику щодо їх виконання. Лідерами цього процесу мають стати розвинені країни (G20), котрі дають найбільше викидів - близько 78%.

При цьому зауважується, що країни, які розвиваються, можуть почерпнути досвід у розвинених держав - "і навіть перестрибнути їх, застосовуючи чистіші технології".

У дослідженні вказується, що досягти поставленої мети (1,5°C до 2030 року) і запобігти катастрофі цілком можливо. "Багато урядів, міст, підприємств та інвесторів беруть участь в амбітних ініціативах щодо скорочення викидів", - ідеться в документі.

"Ми сподіваємося досягти скорочення викидів на 7,6% щороку, - зазначила виконавчий директор ЮНЕП. - Чи це можливо? Цілком. Чи знадобиться для цього політична воля? Так. Чи потрібно залучати приватний сектор? Так. І наука каже, що ми можемо це зробити".

Як повідомлялося, Паризька угода про протидію глобальному потеплінню, яку підписали 175 країн, регулює заходи зниження вмісту вуглекислого газу в атмосфері з 2020 року. Її було схвалено консенсусом на конференції ООН з питань клімату в Парижі в грудні 2015 року. У червні 2017 року США оголосили про вихід з угоди.

Відповідно до угоди, країни зобов’язуються вживати заходів, аби утримати зростання загальносвітової температури менш як на 2 градуси та спрямовувати зусилля на обмеження зростання температури до 1,5 градуса у порівнянні з доіндустріальною добою (до 1850 – 1900 рр.). Раніше вважалося, що для досягнення цієї мети потрібно щороку скорочувати викиди на 5-6%.