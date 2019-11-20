Останні 30 років температура в Україні зростає вдвічі швидше, ніж на планеті - експерт

Упродовж останніх 30 років температура в Україні зростає вдвічі швидше, аніж у цілому на планеті. Спочатку суттєво збільшувалися зимові температури, а протягом останніх років їх випереджають літні.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповіла завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Українського науково-дослідного гідрометеоінституту Віра Балабух.

“Те, що в Україні за останні тридцять років температура зростає вдвічі швидше, аніж у цілому на планеті, – сумний факт”, - констатувала вона.

Балабух нагадала, що цьогоріч у світі через кліматичні зміни уже сталося багато природних катастроф: “Людство стежило, як на американське узбережжя виходили урагани п’ятої категорії. Потужні хвилі спеки накрили Європу, коли двічі температура у Франції сягала 46°. Подібних аномалій ніхто не очікував – то температура, типова для Сахари, а тут вона – у помірних широтах. Навіть у полярних широтах спостерігалася висока температура – 30° і вище. Зрештою, світом прокотилися потужні пожежі”.

За словами фахівця, збільшення тривалості теплого періоду в Україні спостерігається протягом останніх десятиріч, що помітно із середини 1990-х років.

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“Причиною стало суттєве підвищення температури повітря, особливо – у холодний період. Такі зміни в атмосфері зумовлюють значні зміни в усіх інших елементах кліматичної системи – гідросфері, кріосфері, літосфері та біосфері. Тобто, температура є тим показником, який об’єднує всі ці площини... Підвищення температури означає, що збільшується енергія, яка перерозподіляється між складовими кліматичної системи, а це, у свою чергу, призводить до різних змін у самій системі та її складових. Зверніть увагу, підвищення температури призвело до зміни температури води, льодовикового та снігового покриву, інтенсивності опадів”, - зазначила географ-метеоролог.

Вона пояснила, що збільшення тривалості літа в Україні пов’язане зі зміною атмосферної циркуляції.

“Термічний режим, режим вологості чи вітру на тій чи іншій території залежать від того, які повітряні маси приходять і з яких регіонів. Саме повітряні маси визначають кількісні показники. Нерівномірне зростання температури повітря на планеті зумовило порушення зонального переносу повітряних мас, які в помірних широтах рухались переважно із заходу на схід. Погоду в Україні формувало переважно повітря, що надходило з Атлантики. Ситуація змінилася. Цей потік став нестійким і набуває більшої меридіональної складової, коли переважають південні та північні потоки. До України влітку все частіше надходить повітря з субтропічних, а іноді – тропічних широт. Крім того, переважає антициклональна погода, за якої при відсутності хмар та незначній швидкості вітру повітря сильно прогрівається. Як наслідок, збільшується кількість днів зі спекою та максимальна тривалість спекотного періоду”, - розповіла Балабух.