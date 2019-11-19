Грета Тунберг відправить за премією до Гааги свого представника

Грета Тунберг не приїде на вручення Міжнародної дитячої премії миру, церемонія відбудеться 20 листопада в Гаазі. Проте, від імені Грети Тунберг на події буде її представник.

Про це власному кореспондентові Укрінформу в Гаазі повідомили організатори події.

Міжнародна дитяча премія миру є ініціативою Міжнародної організації із захисту прав дітей KidsRights.

Як повідомляв Укрінформ, 16-річна шведська екологічна активістка Грета Тунберг і камерунська правозахисниця Дівіна Малум стали лауреатами Міжнародної дитячої премії миру. Урочиста церемонія відбудеться 20 листопада в Гаазі.

Кліматична активістка Грета Тунберг 25 вересня, отримала премію "За правильний спосіб життя" (Right Livehood Award) однойменного шведського фонду, яку також називають альтернативною Нобелівською премією.

23 вересня Грета Тунберг виступила на саміті ООН з питань зміни клімату у Нью-Йорку із жорсткою заявою, звинувативши світових лідерів у тому, що вони "вкрали її мрії і дитинство".

Тунберг вже більше року організовує акції протесту "П'ятниці заради майбутнього", домагаючись більш ефективного захисту клімату. Її щотижневий шкільний страйк переріс у міжнародний екологічний рух, до якого приєдналися сотні тисяч людей по всьому світу.