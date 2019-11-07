Словник Collins назвав словом року "кліматичний страйк"

Укладачі словника англійської мови Collins Dictionary назвали "головним словом 2019 року" вираз "кліматичний страйк" (Climate strike).

Про це повідомляє The Guardian.

"У рік, коли глобальні протести з приводу кліматичної кризи проходили від Афганістану до В'єтнаму, демонстрації Extinction Rebellion (екологічний рух, його назва перекладається як "Бунт проти вимирання" - ред.) перекривали рух у великих містах, а Грета Тунберг закликала молодих людей пропустити школу для боротьби з політичною бездіяльністю, Collins Dictionary назвав "кліматичний страйк" (climate strike) словом 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Лексикографи Collins Dictionary вивчили 9,5 млрд термінів, щоб скласти щорічний список 10 нових і значущих слів. Вони тлумачать "кліматичний страйк" як "форму протесту, за якої люди відсутні на навчанні або роботі, щоб долучитися до демонстрацій, які вимагають дій щодо боротьби зі зміною клімату".

Перше використання виразу було зареєстровано у 2015 році, коли під час конференції ООН зі зміни клімату в Парижі пройшла масова демонстрація. Однак стійке формулювання ця фраза набула лише наприкінці 2018 року, коли молода шведська активістка Грета Тунберг закликала пропускати школу щоп'ятниці, щоб протестувати перед національним парламентом. У вересні 2019 року близько шести мільйонів людей приєдналися до всесвітнього кліматичного страйку, також відомого як Глобальний тиждень майбутнього.

"Кліматичні страйки часто можуть викликати суперечки, але вони були неминучі й навіть витіснили колишнє слово року — Brexit — з топтемою у програмах новин", - сказала консультант Collins з мовного контенту Хелен Ньюстед.

Вчені відзначають тенденцію до появи нових термінів, пов’язаних із довкіллям, після "слова року-2018" "одноразове використання", яке стосується пластикових виробів, призначених для використання лише один раз.

У 2019 році були й інші слова-претенденти на перемогу, зокрема це rewilding ("практика повернення ділянок землі в дикий стан") і слово hopepunk (іменник, який використовувався для опису "літературного і художнього явища, націленого на створення оптимізму").