Ді Капріо та Грета Тунберг об’єднають зусилля

Активісти боротьби проти зміни клімату на планеті Леонардо Ді Капріо та Грета Тунберг зустрілися та взяли на себе зобов'язання підтримувати зусилля одне одного.

Про це повідомляє Daily Mail.

"Леонардо Ді Капріо зустрівся з Гретою Тунберг, назвавши 16-річну активістку лідером нашого часу, два учасники кампанії "взяли на себе зобов'язання підтримувати один одного", - йдеться у повідомленні.

Володар премії "Оскар", якого широко критикують за використання приватного літака, незважаючи на інтерес до екологічних проблем, сказав, що мав за честь розмовляти з підлітком- активісткою. Також актор розмістив фото з Тунберг в Instagram.

У публікації Ді Капріо заявив, що сподівається, що заклик Грети стане "стимулом пробудження для світових лідерів".

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Зустріч відбулася на тлі заклику Грети допомогти їй потрапити на саміт Організації Об'єднаних Націй COP25 щодо зміни клімату, який перенесли до Мадриду зі столиці Чилі Саньтьяго. Грета, яка відмовляється від мандрівок літаком з екологічних міркувань, написала: "Зараз мені потрібно знайти спосіб перетнути Атлантику в листопаді... Якщо хтось міг би допомогти мені знайти транспорт, я була б йому дуже вдячна".

Фото: www.instagram.com