Шведська екоактивістка Грета Тунберг відмовилася від премії Північної ради за охорону навколишнього середовища.

Про це вона зазначила в Instagram.

“Зараз я подорожую Каліфорнією, тому сьогодні не можу бути присутня на врученні. Хочу подякувати Північній раді за цю нагороду. Це величезна честь для мене. Але кліматичний рух більше не потребує нагород. Усе, що нам потрібно — щоб наші політики і люди при владі почали прислухатися до сучасної науки”, — наголосила екоактивістка.

За словами Тунберг, Нордичні країни говорять багато "гарних слів" щодо рішення кліматичних і екологічних проблем, але коли йдеться про реальні справи - починається зовсім інша історія.

“За даними WWF і глобальної мережі Footprint, Швеція живе так, наче в нас близько 4 планет. Приблизно те ж саме стосується всього скандинавського регіону. У Норвегії уряд нещодавно видав рекордну кількість дозволів на пошук нових родовищ нафти та газу. На нещодавно відкритому родовищі нафти і природного газу «Йохан Свердруп» планується видобувати ресурси протягом 50 років, глобальні викиди CO2 від такого видобутку становитимуть 1,3 т”, — зазначила Тунберг.

За її словами, поки країни не почнуть дотримуватися рекоммендацій вчених щодо клімату, вона та рух школярів (Fridays for Future) у Швеції не прийматимуть ні екологічну нагороду Північної ради, ні її грошову частину в $52 тис.

Грета Тунберг - 16-річна шведська екоактивістка, яка отримала популярність упродовж останнього року.

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Минулого року вона заявила, що відмовляється ходити в школу щоп'ятниці - поки політики не будуть виконувати Паризьку угоду щодо клімату. Так Грета привернула до себе увагу всього світу і відтоді швидко стала чи не головним символом сучасного екоактивізму.

Вона також виступила на Генеральній асамблеї ООН, де відзначилася емоційною промовою, в якій звинуватила світових лідерів у недостатній боротьбі проти змін клімату.