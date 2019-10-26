Грета Тунберг долучилася до кліматичного маршу у Ванкувері
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, участь у мітингу взяло кілька тисяч осіб.
Активісти пройшли трикілометровим маршем містом та зібралися на одній з центральних площ, де було організовано імпровізовану сцену.
Greta Thunberg attends a climate strike in Vancouver, B.C., on Friday, October 25, 2019. (Ben Nelms for @CBCVancouver ) #climatestrikecanada #GretaThunberg #climatestrike pic.twitter.com/m7LrI4TGuR— Ben Nelms (@Ben_Nelms) 25 жовтня 2019 р.
Окрім самої Тунберг, до натовпу звернулися кілька осіб, які у п’ятницю подали судовий позов проти федерального уряду Канади, звинувачуючи його у запровадженні законодавчої бази, яка сприяє збільшенню кількості парникових газів.
Нагадаємо: минулого місяця у Ванкувері пройшов найбільший в історії міста кліматичний марш, що зібрав близько 100 тис учасників. На початку жовтня Грета Тунберг стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.