Грета Тунберг долучилася до кліматичного маршу у Ванкувері

Шведська активістка Грета Тунберг взяла участь у масштабному мітингу на підтримку екологічних ініціатив, що відбувся у канадському Ванкувері.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, участь у мітингу взяло кілька тисяч осіб.

Активісти пройшли трикілометровим маршем містом та зібралися на одній з центральних площ, де було організовано імпровізовану сцену.

Окрім самої Тунберг, до натовпу звернулися кілька осіб, які у п’ятницю подали судовий позов проти федерального уряду Канади, звинувачуючи його у запровадженні законодавчої бази, яка сприяє збільшенню кількості парникових газів.

Нагадаємо: минулого місяця у Ванкувері пройшов найбільший в історії міста кліматичний марш, що зібрав близько 100 тис учасників. На початку жовтня Грета Тунберг стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.