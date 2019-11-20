Віра Балабух, географ-метеоролог

Чергове інтерв’ю рубрики “ПАРАЛЕЛЬНІ СВІТИ” досліджує просту, але пекучу для людства проблему – погода в домі, якщо під комунальним будинком розуміти нашу планету Земля.

Вченим, котрий увів в обіг поняття “клімат” та “Арктичне коло”, був учень Платона, давньогрецький математик і астроном Євдокс Кнідський (390-397 рр. до н.е.). Саме він обчислив його залежність від нахилу земної осі й ступеня освітленості земної поверхні. Цікаво, але той дослідник запропонував термін “клімат” – у перекладі з грецької “нахил”. На думку Евдокса, якому приписується введення в Греції календаря, що на рік має 365 ¼ доби, – всі землі, що лежали за 54° північної широти, тобто від нинішнього Калінінграда та вище, вважалися… непридатними для проживання людини. Відтоді змінилося все: світ, людина, наука, клімат.

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…Український гідрометеорологічний інститут – наче втоплений в осінь.

Триста-чотириста метрів від проспекту Науки – і ви вже в царстві тиші та кольорів. З неба на землю плавно злітає останнє золото. У просторому, обжитому жінками кабінеті – скрізь квіти. Нас усміхнено зустрічає кандидат географічних наук Віра Олексіївна Балабух. Вона – завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Українського науково-дослідного гідрометеоінституту, старший науковий співробітник. Жестом повелителька погоди запрошує за свій робочий стіл; на краєчку – приземкувата вазочка з останніми осінніми квітами.

МЕТЕОРОЛОГІЯ НЕ МАЄ НАЦІОНАЛЬНОСТІ, АТМОСФЕРА НЕ ЗНАЄ КОРДОНІВ

- Нещодавно ви брали участь у конференції гідрологів та кліматологів Придунайських країн. Яка проблема об’єднала зусилля фахівців?

- Зміни клімату посилюються. Вони все більше впливають на навколишнє середовище, водні ресурси й потребують удосконалення прогнозування їхнього стану та управління річковими басейнами... У вересні з’явився звіт Всесвітньої метеорологічної організації (World Meteorological Organization), де чітко зазначено: за останні п’ять років інтенсивно зросла температура. Ця п’ятирічка, ймовірно, стане найтеплішою в історії інструментальних спостережень за погодою. Як наслідок, в кліматичній системі планети сталися великі зміни.

- Які саме?

- Піднімається рівень світового океану, скорочується площа льодовикового покриву. В Арктиці практично зникла багаторічна крига. Цього року рівень льодовиків у Ґренландії зменшився настільки, що випередив усі очікування – прогнозувалося, що подібні зміни настануть не раніше 2070-го року. Суттєво зростає температура океану, що зумовлює зростання кислотності океанічних вод, а також збільшення кількості й інтенсивності потужних ураганів. Атлантичні урагани у 2017 році були найбільш руйнівними в історії. Цього року вони призвели до гуманітарної й економічної катастрофи на Багамських островах та в Мозамбіку. Збільшується інтенсивність та кількість хвиль тепла. У багатьох регіонах зростає дефіцит опадів, а самі опади стають більш інтенсивними, що призводить до зростання інтенсивності паводків. Ні, не свято наближається.

- Це, певен, лейтмотив… Чи є більш конкретні теми, притаманні регіону?

- Гідрологи Придунайських країн аналізували ситуацію, що склалася з водними ресурсами: як вони змінилися, що далі очікувати, які проблеми це спричинить. Сформувалася загальна думка (раптом сірі очі співрозмовниці темнішають): ситуація серйозна і є викликом для всього Придунайського регіону: змінюються температура і водний режим, зменшується водність річок, що, зрештою, призводить до проблем з водокористуванням.

- Знаходили спільну мову, чи кожна країна обстоювала власні інтереси?

- Метеорологія не має національності. Атмосфера не знає кордонів. Якщо подивитися на карту погоди, вона визначає лише межі повітряних мас. Так, погода має фронти, але – атмосферні. За ними необхідно нам спостерігати, прогнозувати їхнє переміщення та еволюцію, а це вимагає співпраці фахівців усіх країн.

- Це правда, що наша держава знаходиться у першій двадцятці країн світу, які в атмосферу викидають найбільше парникових газів?

Температура +30° і вище спостерігалася навіть у полярних широтах

- Не скажу: питанням я не займалася. Але те, що в Україні за останні тридцять років температура зростає вдвічі швидше, аніж у цілому на планеті, – сумний факт.

- У 2019 році найуживанішим у світовій пресі словосполученням став “кліматичний страйк”. Віро, як ви вважаєте: чому?

- Цього року сталося багато кліматичних катастроф. Людство стежило, як на американське узбережжя виходили урагани п’ятої категорії. Потужні хвилі спеки накрили Європу, коли двічі температура у Франції сягала 46°. Подібних аномалій ніхто не очікував – то температура, типова для Сахари, а тут вона – у помірних широтах. Навіть у полярних широтах спостерігалася висока температура – 30° і вище. Зрештою, світом прокотилися потужні пожежі.

- Якщо це так важливо, ви особисто брали участь – в екологічних демонстраціях взагалі та “кліматичному страйку” зокрема?

- Мабуть, не дуже активно. Це не тому, що ми, фахівці, не підтримуємо ідеї кліматичних страйків, а тому, що хтось має обґрунтовувати те, що в світі з кліматом коїться. Використовуючи наукові інструменти, екологічним організаціям ми надаємо аналітичну інформацію, роз’яснюємо деталі, а потім активісти-екологи використовують фактаж при роботі з населенням. Ось, наприклад, минулого тижня в “Екоклубі” ми розглядали питання про вплив зміни клімату на мегаполіси.

- “Екоклуб” – це що таке?

- Громадська організація. Разом з Українською молодіжною кліматичною асоціацією та 350.org вони досить активно працюють у нашій царині.

- Чи поділяєте ви методи боротьби 16-річної активістки Ґрети Тунберґ?

- Якщо зважати на результати, так: завдяки акціям юної шведки світова спільнота звернула увагу на проблему. Адже на Землі купа нагальних проблем (сірі очі співрозмовниці світлішають і темнішають щоразу, особливо – коли стурбованість змінює надія). Якби не такі акції, проблемами ще довго ми не переймалися б.

ПОГОДА В УКРАЇНІ ЯКАСЬ… БЕЗПРИТУЛЬНА

- За останні п’ять років в Україні збільшилася тривалість теплого періоду: у степу, Криму й на Придніпровській низовині – на 17-26 днів. Чому?

- Збільшення тривалості теплого періоду в Україні відмічається не лише в останні п’ять років, а протягом останніх десятиріч, що помітно із середини 1990-х років. Причиною стало суттєве підвищення температури повітря, особливо – у холодний період. Такі зміни в атмосфері зумовлюють значні зміни в усіх інших елементах кліматичної системи – гідросфері, кріосфері, літосфері та біосфері. Тобто, температура є тим показником, який об’єднує всі ці площини.

- Отже, кліматичні зміни слід розглядати під кутом зору зміни енергії?

- Саме так! Підвищення температури означає, що збільшується енергія, яка перерозподіляється між складовими кліматичної системи, а це, у свою чергу, призводить до різних змін у самій системі та її складових. Зверніть увагу, підвищення температури призвело до зміни температури води, льодовикового та снігового покриву, інтенсивності опадів, опустелювання.

- Найпомітніше зросли температури взимку й улітку.

- Спочатку суттєво зростали зимові температури, а протягом останніх років їх випереджають літні. Це призвело до збільшення тривалості літа, теплого та вегетативного періодів.

- Із чим це пов’язано?

- Зі зміною атмосферної циркуляції… Термічний режим, режим вологості чи вітру на тій чи іншій території залежать від того, які повітряні маси приходять і з яких регіонів. Саме повітряні маси визначають кількісні показники. Нерівномірне зростання температури повітря на планеті зумовило порушення зонального переносу повітряних мас, які в помірних широтах рухались переважно із заходу на схід. Погоду в Україні формувало переважно повітря, що надходило з Атлантики. Ситуація змінилася. Цей потік став нестійким і набуває більшої меридіональної складової, коли переважають південні та північні потоки. До України влітку все частіше надходить повітря з субтропічних, а іноді – тропічних широт. Крім того, переважає антициклональна погода, за якої при відсутності хмар та незначній швидкості вітру повітря сильно прогрівається. Як наслідок, збільшується кількість днів зі спекою та максимальна тривалість спекотного періоду.

- Вражає ситуація: 85 відсотків світового океану не досліджені, 99,99 відсотка космосу – загадка, про 90 відсотків людського мозку нічого не відомо. Наскільки ми сьогодні розуміємо клімат Землі?

- Багато в чому клімат залишається для нас загадкою. Про багато явищ і процесів в атмосфері ми знаємо недостатньо – особливо про ті, що спостерігаються в полярних широтах, над океанами! Проте регулярні дані інструментальних спостережень за погодою, які почалися наприкінці ХІХ століття, дозволяють оцінити характерні значення кліматичних показників, їхні регіональні та сезонні особливості, зміну від десятиліття до десятиліття.

- Отже, інструментальні дані для подальшої аналітики ми отримуємо з наземних станцій спостереження?

- Так, і вони допомагають визначити тенденції, характерні для планети. Але активно розвивається супутникова метеорологія, технології якої більш точно вимірюють, уточнюють процеси, які відбуваються над океанами. У свою чергу, це стало поштовхом для розвитку кліматичних прогнозів і моделей: щоб спрогнозувати довгострокові зміни, треба враховувати процеси, які відбуваються в океані.

- Коли й у якій кількості збираються інструментальні дані?

- Наземні спостереження – вісім разів на добу, кожні три години; супутникові – кожні чверть години. Це дані різної точності, роздільної здатності.

- Хто і як об’єднує їх у загальну картину?

- Існують світові метеорологічні центри, які збирають інформацію, аналізують, розробляють коротко-, середньо- й довгострокові прогнози погоди, кліматичні прогнози для усієї планети. Зведена інформація передається в регіональні центри, де з урахуванням регіональних особливостей уточняється і деталізується. Із регіональних центрів дані надходять до національних; саме цією інформацією ми, метеорологи, потім користуємося. Така колосальна дослідницька робота під силу кільком центрам у світі, що діють у межах Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), спеціалізованої установи Організації Об’єднаних Націй. На території України функції національного метеорологічного центру виконує Український гідрометеорологічний центр... Він уточнює прогнози погоди для України, розробляє спеціалізовані прогнози для різних галузей, надає іншу неоперативну інформацію.

У СУВЕРЕННІЙ ДЕРЖАВІ ТАК І НЕ З’ЯВИЛАСЯ ВІДПОВІДНА СТРУКТУРА, ЯКА ПЕРЕБРАЛА Б НА СЕБЕ РОЛЬ РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ

- Уточніть, даними якого центру ми користуємося?

- Поясню. Як світових метеорологічних центрів, так і регіональних. Для ефективної роботи ВМО вся територія планети розділена на шість регіонів. Україна належить до VI регіону – Європа. Тож основна інформація, потрібна нам для прогнозів погоди, надходить із центрів, розташованих у Європі. Нині Україна користується даними майже всіх центрів, зокрема багато інформації надходить з Європейського центру середньотермінових прогнозів погоди (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts). Донедавна нашим регіональним центром була… Москва. І вся робота, яка стосувалась гідрометеорології: проекти, програми, дослідження – у радянські часи формувалась у Білокам’яній.

- Що відбулося, коли Україна здобула незалежність?

- Москві ми більше не підпорядковуємося, але в суверенній державі так і не з’явилася відповідна структура, яка б перебрала на себе таку роль. Деякий час координацію гідрометеорологічної діяльності в Україні виконувала Державна гідрометеорологічна служба, але таку скасували. Існує… Управління з гідрометеорології, структурний підрозділ апарату Державної служби надзвичайних ситуацій. Проте його функції і можливості – значно менші, аніж у Державної служби..

- Чи можна сказати, що системно в Україні клімат вивчається останні півстоліття лише?

- Ні, не можна. Клімат вивчався і раніше. Ще в перші післяреволюційні роки в Україні науковці описали клімат країни та створили кліматичний атлас. Проте, їхні рукописи загинули під час Української Революції 1917-1920 років. У довоєнні роки зібрали й узагальнили інформацію про основні метеорологічні елементи та почали роботи над першим Кліматичним довідником, які урвала війна. У 1950 році той довідник представив результати багаторічних спостережень в Україні та Молдові – на 349 станціях та 999 постах. У 1960-1980 роки було виконано чимало кліматичних досліджень, які методично забезпечували різні галузі економіки. На жаль, протягом останніх 30 років систематично скорочувалась мережа спостережень, програми досліджень. Відсутність достатнього фінансування галузі призвела до кадрового дефіциту. Ми навіть не мріємо про той масштаб кліматичних досліджень, які проводилися у 1960-1970-х роках.

ЩОБ СЬОГОДНІ ЗУПИНИТИ КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ, ЛЮДСТВУ СЛІД ВИДІЛИТИ КОШТИ, ЯКІ ДОРІВНЮЮТЬ СУМІ, ЩО НИНІ ВКЛАДАЄТЬСЯ В ГОНКУ ОЗБРОЄНЬ

- Побутує думка: історію людства пише клімат. Саме кліматичні зміни, що сталися наприкінці II тисячоліття до нашої ери, спричинили кризу і занепад бронзового віку. Європейські вчені вважають: посуха, яка накрила Східне Середземномор’я, призвела до ослаблення, а потому – і до падіння високорозвинених цивілізацій Стародавнього Сходу.

- Ні, таких досліджень ми не проводимо. Цим займаються палеонтологи. Метеорологів цікавлять лише актуальні процеси, які стосуються сьогодення і впливають на майбутнє найближчих поколінь.

- Разом із тим, велике переселення народів пояснюється просто – з огляду на клімат: холод із півночі погнав варварські племена через Східну Європу на Рим. Клімат – це завжди дуже серйозно…

- Слушне зауваження.

- Далі почався період циклонних зволожень. У статті “Зміни клімату і міграція кочівників” археолог Лев Гумільов стверджував: за останні п’ятнадцять століть саме клімат змінив карту Євразії. Зрештою, він призвів до занепаду кочівного скотарства і до падіння Золотої Орди.

- Бачите, наскільки серйозно слід ставитися то кліматичних проблем.

- Є гіпотеза, що до п’ятого-шостого століття нашої ери території сучасної Наддніпрянщини мали середземноморський клімат. Та коли під навалою гунів остготи втекли до Римської імперії, слов’янські племена взялися освоювати, потім обробляти нічийні землі: повирубували ліси, примітивно культивували підзолисті ґрунти і штучно… створили степ, чим викликали значне похолодання. Яке ваше бачення?

- Це відомий факт, що на клімат впливають ліси. І те, що їх нещадно вирубали, особливо – в екваторіальних широтах, спонукає людство терміново насаджувати інші. Так африканські країни будують “Велику Зелену стіну”. Щоб стримати поширення пустелі Гобі, Китай також будує Зелену стіну. В Україні розробляється Стратегія адаптації до зміни клімату сільського, рибного та лісового господарства до 2030 року, яка також передбачає суттєве зростання площі лісів.

- Ким розробляється?

- Роботи ведуться за підтримки Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (Food and Agriculture Organization, FAO)... Щоб вплинути і стабілізувати клімат, планується насадити майже два мільйони гектарів лісів. Виникає запитання: звідки для проекту взяти землі – вони у приватній власності? Зрештою, хто за це заплатить?

- На мій погляд, геть сумнівна програма… Це довели фахівці, спростувавши доцільність новітньої екологічної ініціативи із масового насадження дерев – “TeamTrees”. Віро, ви читали про це?

- Ні, якось пропустила.

- Коли екоактивісти кинули гасло: “Посадимо 20 мільйонів дерев”, рух підтримав Ілон Маск, виділивши кошти на один мільйон саджанців. Тоді хтось із біологів поставив два доладні запитання: – А скільки дерев на планеті? Чи – вистачить 20 мільйонів, щоб відчутно допомогти природі?

- І що?

- На основі супутникових фотознімків професор екології Швейцарської вищої технічної школи Цюріха, експерт з питань екології ООН Томас Кроутер (Thomas Crowther; 1986) із колегами враховували щільність окремих ділянок лісу, підсумовували дані 400 тисяч досліджених ділянок та зробили грубу прикидку. З’ясувалося: на Землі – понад 3-3,5 трильйона дерев. Коли поділили оте гігантське число на 20 мільйонів, ініціатива стала дурницею: посадили сім мільйонних відсотка (!!!) дерев.

- Розумію, до чого ви… Усе залежить від масштабування. Якщо розглядати проблему на регіональному рівні, дерева відіграватимуть важливу роль, особливо – у містах. Згадаймо українські лісосмуги. Свого часу в питанні клімату вони відіграли значну роль. Колись наші простори регулярно накривали пилові бурі, але після реалізації національної програми із насадження лісосмуг – майже тридцять років ми не знали, що таке сильні пилові бурі. Чому? Лісосмуги затримують вологу в ґрунті, зменшують швидкість вітрів. Ні, не кажіть: на регіональному рівні дерева впливають на різні аспекти клімату – на вітровий режим, на термічний режим і таке інше.

- Глобальне потепління дихає у спину… Якщо в континентальній Європі від промислової революції до 2011 р., тобто за 160 років, температура зросла на 1,3°С, то за останню декаду – підскочила на 0,2°С. Аби вижити, нам слід призупинити науково-технічний прогрес?

- Ні, звичайно. Ніколи ми не зможемо прогрес зупинити. Це просто нереально! (Блакитним сяйвом спалахують сірі очі, навіть букетик у вазочці більше розкривається). Це як припинити дихати, чи що… Утім, прогрес слід спрямувати в інше русло. На одному із семінарів білоруський академік Володимир Лоґінов навів таку цифру: щоб сьогодні зупинити кліматичні зміни, людству слід виділити кошти, які дорівнюватимуть сумі, що нині вкладається у гонку озброєнь. Ось куди слід переспрямувати грошові потоки – на благі цілі!