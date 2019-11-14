Повінь у Венеції затопила музеї, графіті Бенксі та бутик Celine
Як повідомляє Jetsetter, під воду майже пішли відоме графіті Бенксі та бутик Celine.
У місті затоплені музеї, ресторани та бібліотека.
“Зараз ми стикаємося з рекордним припливом води. Ситуація драматична. Ми просимо уряд допомогти нам!” - заявив мер Венеції Луїджі Брюгнаро. Він вважає, що трагедія сталася внаслідок кліматичних змін.
За рішенням мера Венеції, у місті призупинена викладацька діяльність.
Туристи поспіхом залишають місто та публікують світлини стихійного лиха в мережу.
Як повідомлялося, у результаті найсильнішої протягом останніх 50 років повені у Венеції загинуло вже двоє осіб.
Фото: Anna Henly / Barcroft Media via Getty Images, Stefano Mazzola, Simone Padovani, Stefano Mazzol/Awakening/Getty Images, Giacomo Cosua/NurPhoto via Getty Images, Lapo Simeoni