Повінь у Венеції затопила музеї, графіті Бенксі та бутик Celine

Венеція потерпає від масштабної повені - на площі Святого Марка рівень води досяг майже 185 сантиметрів.

Як повідомляє Jetsetter, під воду майже пішли відоме графіті Бенксі та бутик Celine.

У місті затоплені музеї, ресторани та бібліотека.

“Зараз ми стикаємося з рекордним припливом води. Ситуація драматична. Ми просимо уряд допомогти нам!” - заявив мер Венеції Луїджі Брюгнаро. Він вважає, що трагедія сталася внаслідок кліматичних змін.

За рішенням мера Венеції, у місті призупинена викладацька діяльність.

Туристи поспіхом залишають місто та публікують світлини стихійного лиха в мережу.

Як повідомлялося, у результаті найсильнішої протягом останніх 50 років повені у Венеції загинуло вже двоє осіб.

Фото: Anna Henly / Barcroft Media via Getty Images, Stefano Mazzola, Simone Padovani, Stefano Mazzol/Awakening/Getty Images, Giacomo Cosua/NurPhoto via Getty Images, Lapo Simeoni