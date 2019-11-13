У Венеції можуть оголосити надзвичайний стан - 80% міста під водою

Міськрада Венеції закликає уряд Італії оголосити надзвичайний стан у місті через руйнівну повінь.

Про це повідомляє ANSA.

“Міськрада (Венеції — ред.) закликає центральний уряд оголосити надзвичайний стан в місті (через повінь — ред.)”, - йдеться у повідомленні.

За словами губернатора провінції Люки Зайї, завдана шкода досягла “апокаліптичного рівня”.

Він додав, що нині 80% території перебуває під водою.

Зазначається, що рівень води у місті знизився до 150 сантиметрів.

Як повідомлялося, рівень води в італійському місті Венеція склав 1,87 метра, що є рекордним показником з 1966 року.

Фото: ANSA