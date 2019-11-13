Венецію сильно затопило — побито рекорд 1966 року

У вівторок, 12 листопада, Венецію в черговий раз затопило.

Рівень води в італійському місті склав 1,87 метра, що є рекордним показником з 1966 року, повідомляє ANSA.

"Венеція ризикує потонути через негоди і вітру зі швидкістю 100 км/год", - йдеться в повідомленні.

Піковий рівень води зафіксували приблизно о 23:00 годині вівторка. Повінь затопила і центральну площу Сан-Марко. Стародавні вулички перетворилися в потоки, повні бруду і сміття, місцеві школи закрили, а місцева влада побоюється серйозних наслідків від лиха.

Уточнюється, що 53 роки тому вода у Венеції піднялася на 1,94 метра.