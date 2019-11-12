Венецію затопило - вода піднялась більш як на метр

У знаменитому північноіталійському місті Венеції через сильні зливи стався паводок – вода на вулицях міста досягла 1,27 метра.

Про це повідомляє ANSA.

«Рівень води у Венеції цього вівторка через сильні зливи досяг 1,27 метра, а моря – піднявся до 1,37 метра. Ще більший підйом води очікується ввечері», - йдеться в повідомленні.

Туристи і венеціанці одягають високі чоботи і тісняться на піднятих доріжках, щоб пересуватися містом унаслідок потопу, який вразив його більшу частину. Багато кав'ярень та магазинів затопила вода. У рамках запобіжних заходів влада закрила ясла і дитсадки.

Читайте також: В Англії через повінь відвідувачів ТЦ рятували на човнах

Багато готелів мають одноразові поліетиленові «чоботи» для туристів. У шафах самих же венеціанців часто стоять гумові чоботи вище коліна.

Як відомо, протягом останнього часу негода вирує по Італії: майже щоденні зливи охопили більшу частину країни. Метеорологи прогнозують, що наприкінці вівторка знову пройде сильний дощ, особливо на північному сході, де розташована Венеція, а також на Сицилії та на півдні країни.

Фото: EVonHoccheim https://zaxid.net/news/