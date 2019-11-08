В Англії через повінь відвідувачів ТЦ рятували на човнах

У графстві Південний Йоркшир, що на півночі Англії, надзвичайні служби врятували понад сотню людей від повені.

Про це повідомляє Mirror.

“На території Південний Йоркшир врятували понад 100 людей (в результаті повені — ред.)”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, у місті Ротергем пожежники за допомогою надувних човнів визволяли відвідувачів торговельного центру. Ще близько сотні людей ночувала в місцевій мерії після евакуації з будинків.

У Йоркширі та на околицях Бірмінгема через негоду були заблоковані дороги та залізничні колії, що спричинило транспортний колапс.

В місті Донкастер, де вода почала виливатися з дамби, очікується, що рівень води підвищиться до 6,4 м впродовж дня.

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У Мансфілді було евакуювано понад 30 будинків як запобіжний захід після зсуву ґрунту в регіоні.

Також повідомляється про закриття великої кількості шкіл у районах Шеффілда, Лінкольшира й Дербішира.

Зазначається, що по всій Англії було оголошено понад 240 попереджень про повінь.

фото, відео: Mirror