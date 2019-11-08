В Англії через повінь відвідувачів ТЦ рятували на човнах
Про це повідомляє Mirror.
“На території Південний Йоркшир врятували понад 100 людей (в результаті повені — ред.)”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє газета, у місті Ротергем пожежники за допомогою надувних човнів визволяли відвідувачів торговельного центру. Ще близько сотні людей ночувала в місцевій мерії після евакуації з будинків.
У Йоркширі та на околицях Бірмінгема через негоду були заблоковані дороги та залізничні колії, що спричинило транспортний колапс.
В місті Донкастер, де вода почала виливатися з дамби, очікується, що рівень води підвищиться до 6,4 м впродовж дня.
У Мансфілді було евакуювано понад 30 будинків як запобіжний захід після зсуву ґрунту в регіоні.
Також повідомляється про закриття великої кількості шкіл у районах Шеффілда, Лінкольшира й Дербішира.
Зазначається, що по всій Англії було оголошено понад 240 попереджень про повінь.
фото, відео: Mirror