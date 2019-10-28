Унаслідок паводків у Танзанії загинули понад 40 осіб

Зазначається, що серед загиблих є щонайменше три дитини, яких накрив раптовий паводок на сході країни. У одному з численних трагічних інцидентів паводок змив автомобіль із 10 пасажирами, який намагався переправитися через затоплену ріку.

Окрім цього, опади пошкодили транспортну інфраструктуру, у тому числі дороги та мости, а також помешкання й збіжжя.

За прогнозами метеорологів, зливи триватимуть ще два дні й призведуть до подальших ускладнень.

У травні 2019 року тривалі дощі спричинили серйозне підтоплення столиці Дар-ес-Салама; були відселені тисячі родин, підтоплені півтори тисячі споруд.