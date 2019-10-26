До узбережжя США наблизився тропічний шторм "Ольга"

У Мексиканській затоці утворився тропічний шторм "Ольга", який пошириться на частину північного узбережжя затоки, очікуються сильні опади і можливі повені.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на дані американського Національного центру ураганів.

"Тропічний шторм "Ольга" утворився в Мексиканській затоці, можливі прибережні паводки у різних частинах північного узбережжя Мексиканської затоки", - йдеться у повідомленні.

Згідно з прогнозами, шторм спричинить сильні дощі на узбережжі Центральноъ затоки в Луїзіані та долині Нижнього Міссісіпі.

До ранку суботи очікується утворення кількох смерчів на південному сході Луїзіани, а також у Міссісіпі та південно-західній Алабамі.

Як повідомляє CNN з посиланням на метеорологів, основною загрозою шторму є сильний дощ. У таких містах, як Новий Орлеан, Джексон і Мемфіс може статися повінь.

Фото з відкритих джерел