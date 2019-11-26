Понад 20% бюджету ЄС-2020 можуть пустити на боротьбу з кліматичними змінами

Рада міністрів ЄС, засідання якої відбулося в понеділок у Брюсселі, ухвалила бюджет Європейського Союзу на наступний рік, при цьому 21% витрат буде спрямовано на боротьбу з кліматичними змінами.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Ради.

"21% бюджету піде на заходи, спрямовані на розв'язання проблеми кліматичних змін. Це буде досягнуто через кліматично-орієнтовані дії у кількох сферах, таких як дослідження та розвиток, транспортна та енергетична інфраструктура, а також зовнішня діяльність ЄС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бюджет ЄС на наступний рік буде спрямований на підтримання економічного зростання та конкурентоздатності європейської економіки, а також на досягнення інших пріоритетів ЄС, зокрема, у таких сферах як безпека та управління міграцією.

Загальна частина бюджетних зобов’язань (дохідна частина) встановлена в обсязі 168,7 мільярда євро, що складає збільшення на 1,5% у порівнянні з доповненим бюджетом 2019 року. При цьому загальний обсяг платежів (розхідна частина) визначена в обсязі 153,6 мільярда євро, на 3,4% більше, ніж у поточному році.

Всі зміни зроблені в межах Довгострокової фінансової перспективи ЄС на 2014-2020 роки.

Бюджет вважатиметься остаточно схваленим після рішення Європейського Парламенту, яке мають ухвалити у середу 27 листопада, під час пленарного засідання у Страсбурзі.