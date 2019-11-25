ЄС занепокоєний нерівними умовами розвитку серед країн-партнерів
Текст документу оприлюднений на сайті Європейської Ради.
"Рада ЄС відзначає, що багато країн-партнерів стикаються з нерівністю, яка є вищою, ніж 30 років тому, і яка загрожує імплементації порядку денного розвитку до 2030 року. Нерівність залишається головним гальмом у боротьбі з бідністю та для створення умов сталого економічного зростання, вона може загрожувати демократії, соціальній справедливості, стійкості суспільства та його стабільності, а також прискорити деградацію довкілля та кліматичні зміни", - йдеться у документі.
Євросоюз визнав різносторонню природу самого явища нерівності, яка включає економічний, соціальний, політичний та природоохоронний аспекти, і вимагає негайної уваги.
"Рада ЄС підтвердила, що вирішення проблеми нерівності є внутрішнім та зовнішнім пріоритетом Європейського Союзу, і що рівність і солідарність є серед цінностей та принципів, якими керується Європейський Союз та його зовнішня політика", – йдеться у резолюції.