ЄС занепокоєний нерівними умовами розвитку серед країн-партнерів

Рада ЄС із закордонних справ, яка відбулася 25 листопада у Брюсселі, прийняла резолюцію, що визнає наявність суттєвої різниці у темпах економічного і соціального розвитку в країнах-партнерах та підтверджує рішучість Євросоюзу у боротьбі з цим явищем.

Текст документу оприлюднений на сайті Європейської Ради.

"Рада ЄС відзначає, що багато країн-партнерів стикаються з нерівністю, яка є вищою, ніж 30 років тому, і яка загрожує імплементації порядку денного розвитку до 2030 року. Нерівність залишається головним гальмом у боротьбі з бідністю та для створення умов сталого економічного зростання, вона може загрожувати демократії, соціальній справедливості, стійкості суспільства та його стабільності, а також прискорити деградацію довкілля та кліматичні зміни", - йдеться у документі.

Євросоюз визнав різносторонню природу самого явища нерівності, яка включає економічний, соціальний, політичний та природоохоронний аспекти, і вимагає негайної уваги.

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"Рада ЄС підтвердила, що вирішення проблеми нерівності є внутрішнім та зовнішнім пріоритетом Європейського Союзу, і що рівність і солідарність є серед цінностей та принципів, якими керується Європейський Союз та його зовнішня політика", – йдеться у резолюції.