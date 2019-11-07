Експерти прогнозують нижчі темпи зростання економіки Євросоюзу від названих раніше

Сезонний осінній економічний прогноз, оприлюднений Єврокомісією, засвідчує зниження темпів зростання економіки порівняно з попереднім прогнозом.

Відповідне повідомлення оприлюднене 7 листопада на сайті Європейської комісії.

"Європейська економіка демонструє зростання сьомий рік поспіль, і за прогнозом, продовжить зростати у 2010 та 2021 роках. Ринок праці залишається сильним і безробіття знижується. Разом з цим, зовнішні умови перетворилися на набагато менш сприятливі, зберігається також висока ступінь непевності. Це особливо відобразилося на виробничому секторі, який також пережив структурні зміни. Внаслідок цього, ймовірно, європейська економіка рухається до затяжного періоду більш поміркованого зростання за умови стриманої інфляції", - йдеться у повідомленні.

За прогнозом, ВНП Єврозони має зрости на 1,1 відсоток у 2019 році, та на 1,2 відсотки у наступному. Ці показники є дещо нижчими за ті, що були оприлюднені у липні в рамках літнього прогнозу, відповідно, на 0,1 відсотка у 2019 році (від показника 1,2 у липні) та на 0,2 відсотка для 2020 року (з показника 1,4 за попереднім прогнозом).

В цілому по Євросоюзу зростання економіки прогнозується на 1,4 відсотки для кожного з 2019, 2020 та 2021 років, що також нижче за літній прогноз – тоді цей очікуваний показник дорівнював 1,6 відсотка.

"Поки що європейська економіка демонструє стійкість під тиском несприятливих зовнішніх умов: економічне зростання продовжується, створення нових робочих місць було міцним, і внутрішній попит – сильним. Між тим, ми можемо постати перед бурхливими течіями попереду: з періодом високої непевності, пов’язаної із торговельними конфліктами, із зростанням геополітичної напруги, із продовженням ослаблення виробничого сектору та з Brexit. Виходячи з цього, я закликаю всі країни ЄС з високими показниками державного боргу вжити жорстку фіскальну політику та встати на шлях зниження боргу", - зауважив віцепрезидент Єврокомісії з питань євро та соціального діалогу, а також з фінансової стабільності, послуг та капітального ринку Валдіс Домбровскіс.

Як йдеться у повідомленні, головні фактори ризику Єврокомісія пов’язує із торговельними суперечностями між США та Китаєм, що призводить до ситуації непевності в торгівлі та шкодить інвестиціям і розвитку виробництва.