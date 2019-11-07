У Євросоюзі планують розробити власну криптовалюту — ЗМІ

Європейський Союз має плани щодо розробки власної криптовалюти.

Про це повідомляє The Independent із посиланням на робочу версію документа Європейського центрально банку (ЄЦБ).

"Європейський Союз обдумує розробку власної криптовалюти, яка може стати конкурентом для криптовалюти Libra від Facebook", - йдеться у повідомленні.

ЄЦБ закликає лідерів країн-членів ЄС знайти послідовний підхід до всіх незалежних криптовалют - від bitcoin до криптовалют, які нині розробляються у Китаї.

Як повідомляє видання, ЄС досі не запровадив вагоме законодавство щодо криптовалют, проте окремі країни спільноти розробили власні правила.

Зазначається, що документ ЄЦБ може бути обговорений на цьому тижні на рівні міністрів фінансів та потенційно може бути ухвалений вже наступного місяця.

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Як повідомлялося, Франція, Німеччина та Італія готують спільні заходи з метою блокування на території Європи криптовалюти Libra, яку з 2020 року планує випускати американська соціальна мережа Facebook.