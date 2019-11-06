В Україну заходить одна з найбільших у світі криптовалютних бірж Binance

Україна підписала меморандум з однією з найбільших в світі криптовалютних бірж - Binance, яка в свою чергу планує відкрити свій офіс до Нового року.

Про це під час круглого столу "Для чого Україні потрібні блокчейн і легалізація криптовалюта?" сказав віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми підписали меморандум з однією із найбільших у світі криптовалютних бірж - Binance, і вона активно працює над тим, що б тут відкрити свій офіс, і швидше за все вона його відкриє до Нового року. Ця біржа одна з найбільших - це мільярдні обороти. І частина грошей, які акумулює сама біржа, і частина транзакцій буде проходити на території України, в наших банках. Ми з цього приводу говорили з Національним банком, спілкувалися і з державними банками про відкриття рахунків цієї біржі ", - підкреслив Федоров.

Він зазначив, що візит криптовалютної біржі Binance - це сильний драйвер для розвитку криптотеми в Україні, в плані легалізації криптовалюти.

Читайте також: Криптовалюту Libra хочуть заблокувати три країни ЄС

"Коли такі компанії заходять і відкривають свої офіси в країні, це говорить про те, що починає розвиватися законодавчий напрям. З'являється велика кількість фахівців, які працюють в цих компаніях і допомагають розвивати законодавство. Крім того, це додаткові сотні мільйонів податків, які отримає наше держава ", - сказав Федоров, Водночас додавши, що це сигнал для людей, які працюють з криптовалютою про те, що Україна з'явилася на карті цього ринку.

Як відомо, криптовалютна біржа Binance - одна з найбільших криптобірж у світі. Добовий обсяг торгів на біржі Binance станом на квітень 2018 року - майже 1,5 мільярда доларів. Біржа заснована в 2017 році Чанпенгом Джао (Changpeng Zhao), який раніше очолював відділ розробки платформи Blockchain.com, а також є співзасновником біржі OKCoin і засновником проекту хмарних систем обміну даними BijieTech. У зв'язку з цим біржа Binance користується величезною довірою у криптоспільности. У липні 2017 року відбулося ICO криптобіржі Binance. Була випущена власна валюта біржі - Binance Coin (BNB). Одним з ключових переваг біржі Binance є найнижча комісія серед бірж - вона фіксована і складає 0,05% за операцію.