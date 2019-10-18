Криптовалюту Libra хочуть заблокувати три країни ЄС

Франція, Німеччина та Італія готують спільні заходи з метою блокування на території Європи криптовалюти Libra.

Про це заявив у п'ятницю у Вашингтоні міністр економіки Франції Брюно Ле Мер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Libra не вітається на європейській території. Ми вживаємо заходи разом з італійцями і німцями, адже йдеться про виклики нашому суверенітету", - заявив французький міністр.

Libra – криптовалюта, яку з 2020 року планує випускати американська соціальна мережа Facebook.