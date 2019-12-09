На кліматичній конференції у Мадриді встановили "Капсули забруднення"

На Конференції ООН зі змін клімату, що проходить у Мадриді, представили інсталяцію, покликану наочно показати проблеми екології.

Про це повідомляє NHK.

"На Конференції ООН зі змін клімату (COP 25) у Мадриді була встановлена інсталяція гігантських розмірів, яка ставить за мету підвищити розуміння масштабної проблеми глобального потепління і шкоди для здоров'я від спалювання вуглеводневої сировини", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, інсталяція під назвою "Капсули забруднення" була створена британськими екологічними активістами, аби безпосередньо познайомити відвідувачів конференції з якістю повітря в таких містах, як Пекін, Делі та Лондон.

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Інсталяція являє собою розділений на секції тент, де відтворено зразки повітря в кожному місті. За основу взято середньорічні показники забруднення з урахуванням дрібнодисперсних частинок і двоокису азоту від вихлопних газів, а також викидів теплоелектростанцій, що працюють на вугіллі.