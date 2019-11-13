Вчені виявили звʼязок між забрудненням повітря та раком мозку

Вчені з Університету Макгілла у Канаді виявили, що рак головного мозку пов’язаний із забрудненим повітрям.

Про це повідомляє The Guardian.

“Ультратонкі частки (UFP), які утворюються в результаті спалювання палива, особливо в дизельних транспортних засобах, значно збільшують шанси людей отримати смертельний рак”, - йдеться у публікації.

Дослідження показали, що наночастинки можуть потрапити в мозок людини, переносячи канцерогенні хімічні речовини.

Вчені підрахували, що забруднення повітря призводить до додаткового випадку виникнення раку мозку на кожні 100 тисяч осіб.

В ході дослідження були проаналізовані медичні карти 1,9 млн дорослих канадців у період з 1991 по 2016 рік. За словами професора університету Скотта Вайшенталя, кореляція між раком мозку і забрудненням виявилася “дивно послідовною”, але оскільки це перше дослідження, важливо, щоб інші дослідження підтвердили це.

Дослідження також показало, що збільшення забруднення навколишнього середовища на 10 тис. наночастинок на кубічний сантиметр повітря на рік — це приблизна різниця між тихими і заповненими автівками вулицями міста — підвищило ризик розвитку раку мозку більше ніж на 10%.

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Рівні забруднення в досліджених містах — Торонто і Монреалі — варіювалися від 6 тис. частинок/куб. см до 97 тис./куб. см. Вайшенталь заявив, що люди, які живуть на території із забрудненням 50 тис. наночастинок/куб. см, мають на 50% більш високий ризик розвитку раку мозку, ніж ті, що живуть на території із забрудненням 15 тис./куб. см.

Як зазначає видання, токсичне повітря пов’язане з іншими наслідками для мозку людини, включаючи значне зниження інтелекту, недоумство та різні психічні розлади у дорослих та дітей.

Фото: Martin Godwin/The Guardian