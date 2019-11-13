Мер Венеції вважає зміну клімату причиною масштабної повені

Мер Венеції вважає зміну клімату причиною масштабної повені

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Укрінформ
Міський голова постраждалого від масштабної повені італійського міста Венеція Луїджі Брюгнаро вважає, що причиною стихійного лиха стала зміна клімату.

Про це повідомляє BBC.

"Потужна повінь у Венеції, що спричинила підтоплення значної частини італійського міста, є прямим результатом зміни клімату. Тепер уряд має дослухатися. Це наслідки зміни клімату... втрати будуть великими", - заявив голова міста.

За даними місцевої влади рівень води у Венеції досяг рекордної позначки у 1,87 м, що є рекордним показником з 1966 року.

Як повідомлялося, у результаті найсильнішої протягом останніх 50 років повені у Венеції загинуло вже двоє осіб.

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У Венеції повністю затоплені популярні туристичні місця. Площа Святого Марка, розташована в низинній частині міста - один з найбільш постраждалих районів. За інформацією церковного архіву, Собор святого Марка затопило шостий раз за 1200 років.

Фото: Getty Images

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