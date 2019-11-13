Мер Венеції вважає зміну клімату причиною масштабної повені

Міський голова постраждалого від масштабної повені італійського міста Венеція Луїджі Брюгнаро вважає, що причиною стихійного лиха стала зміна клімату.

Про це повідомляє BBC.

"Потужна повінь у Венеції, що спричинила підтоплення значної частини італійського міста, є прямим результатом зміни клімату. Тепер уряд має дослухатися. Це наслідки зміни клімату... втрати будуть великими", - заявив голова міста.

За даними місцевої влади рівень води у Венеції досяг рекордної позначки у 1,87 м, що є рекордним показником з 1966 року.

Як повідомлялося, у результаті найсильнішої протягом останніх 50 років повені у Венеції загинуло вже двоє осіб.

У Венеції повністю затоплені популярні туристичні місця. Площа Святого Марка, розташована в низинній частині міста - один з найбільш постраждалих районів. За інформацією церковного архіву, Собор святого Марка затопило шостий раз за 1200 років.

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