Після Brexit 80% оборонних витрат НАТО надходитимуть не від країн ЄС - Столтенберг

Європейський Союз і НАТО зараз мають безпрецедентний рівень співпраці, і спільними діями забезпечують безпеку для громадян своїх країн-членів. Тож відповідальністю для обох сторін є зберегти такий рівень співпраці та динаміку двосторонніх відносин.

Про це у понеділок у Брюсселі під час заяви для преси за підсумками зустрічі з Високим представником ЄС Жозепом Боррелем заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який проінформував європейську сторону про підсумки ювілейного Лондонського саміту НАТО. Повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нам вдалося підняти стосунки між ЄС і НАТО на новий і безпрецедентний рівень, і наша спільна відповідальність продовжувати зміцнювати таку співпрацю… Лідери НАТО в Лондоні вирішили надалі зміцнювати політичний вимір НАТО, що повною мірою стосується ЄС. Ми маємо забезпечити, щоб НАТО і ЄС доповнювали одне одного, але не змагалися одне з одним. Виклики у сфері безпеки, які існують сьогодні є надто складними для того, щоб їх могла самотужки вирішити якась окрема країна. Ані НАТО, ані ЄС не мають всіх необхідних інструментів, щоб надати людям безпеку, і лише працюючи разом, вони можуть досягти цієї мети", - наголосив Єнс Столтенберг.

Він зауважив, що співпраця між ЄС і НАТО була однією з ключових тем під час Лондонського саміту Альянсу, що відбувся на минулому тижні. Лідери країн НАТО привітали спільні дії, які Альянс виконав разом з Євросоюзом, зокрема, у пошуку спільної відповіді на міграційну кризу, у питаннях військової мобільності, спільної боротьби проти гібридних та кібернетичних загроз.

"Ми також працюємо разом, щоб підтримати партнерів на Сході та на Півдні, включаючи Боснію і Герцеговину, Молдову і Туніс, а також у боротьбі проти тероризму. Я рішуче підтримую зусилля ЄС у сфері оборони, тому що, у вірному дусі, це дозволить мати додаткові спроможності та розподілити навантаження, що посилить як Європейський Союз, так і НАТО", - зауважив керівник НАТО.

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Він наголосив на важливості залучення до європейських ініціатив та програм союзників по НАТО, які не є членами ЄС. Це стосується таких програм як PESCO (Постійна структурована співпраця ЄС в оборонних дослідженнях – ред.) та Європейський оборонний фонд. Сили і спроможності, які з’являються завдяки таким ініціативам, також мають бути доступними для НАТО.

"Союзники які не є членами ЄС, такі, як США, Канада, Норвегія і Туреччина, роблять величезний внесок у європейську безпеку. Після Brexit 80 відсотків оборонних витрат НАТО, ймовірно, будуть надходити від країн, які не є членами ЄС. Тож ЄС не може розглядатися як заміна для НАТО, коли йдеться про безпеку для Європи", - підкреслив Столтенберг.

У свою чергу, Жозеп Боррель зауважив, що НАТО на сьогодні є найпотужнішим оборонним Альянсом у світі, який є і залишатиметься спільним ґрунтом для європейської безпеки, основою колективної оборони для багатьох країн-членів Європейського Союзу.