Країни НАТО погодили новий план захисту Польщі та країн Балтії

Лідери країн-членів НАТО узгодили оновлений план щодо захисту Польщі та країн Балтії.

Про це на пресконференції у Лондоні після засідання лідерів країн-членів НАТО заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ці плани щодо захисту різних союзників регулярно переглядаються, і сьогодні ми погодили оновлений план для країн Балтії та Польщі. Я вітаю це рішення”,- сказав він.

За словами Столтенберга, НАТО має плани захисту для всіх союзників.

Генсек НАТО додав, що на зустрічі лідерів країн Альнсу було також прийняте рішення про потроєння сил швидкого реагування та запуск нової ініціативи для більш швидкого реагування сил.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність Анкари заблокувати план НАТО по обороні балтійських країн у випадку невизнання терористичними організацій, з яким воює Анкара у Сирії.