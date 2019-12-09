Столтенберг: Росія - не ворог НАТО, але вона напала на Україну

НАТО не розглядає Росію як ворога, але вона застосувала військову силу проти України.

Про це в інтерв’ю CNN заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми не створюємо списки ворогів. Ми не вважаємо Росію ворогом. Що ми бачимо, так це те, що є самовпевнена Росія, яка застосувала військову силу проти свого сусіда, України", - заявив він.

Столтенберг наголосив, що Альянс не розділяє світ на ворогів і друзів.

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За його словами, у ці непевні часі необхідні сильні міжнародні інституції, такі як НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не вбачає покращення відносин із РФ, але продовжуватиме працювати над ними.

Фото: НАТО