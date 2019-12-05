Столтенберг не бачить ознак покращення у відносинах із РФ

НАТО не вбачає покращення відносин із РФ, але продовжуватиме працювати над ними.

Про це в інтерв’ю the Canadian Press заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Наразі дуже важко сказати про позитивні ознаки. Однак, нам слід й надалі працювати та прагнути до прогресу, оскільки недопущення нової Холодної війни та гонитви озброєнь - у наших інтересах", - сказав Столтенберг з приводу відносин із РФ.

Водночас, за його словами, загострення відносин Заходу із РФ призвело й до деяких корисних для Альянсу зрушень. "На думку не спадає кращої демонстрації відданості Північної Америки європейській безпеці та НАТО, ніж присутність канадських та американських військових у Європі", - наголосив генсек НАТО.

Як відомо, Канада та США очолюють по батальйону у Польщі та Латвії. Канада пообіцяла зберігати свою військову присутність у Європі щонайменше до 2023 року. “Я не спекулюватиму щодо тривалості. Ця присутність не має точного часового ліміту”, - відповів Столтенберг на запитання про те, скільки ще років НАТО проситиме Канаду очолювати цей батальйон.

Фото: НАТО