НАТО має подвійний підхід до Росії — Столтенберг

НАТО має подвійний підхід до Росії, а саме, діалог і стримування одночасно.

Про це на пресконференції у Лондоні після засідання лідерів країн-членів НАТО заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"НАТО і я віримо у діалог із Росією. Проте, ви віримо у подвійний підхід, що означає одночасно стримування й діалог. Доки ми сильні й об'єднані, ми можемо вести діалог із Росією, включаючи питання контролю над озброєнням", - заявив Столтенберг.

За його словами, якщо НАТО не зможе покращити свої відносини з РФ, то тоді Альянсу необхідно думати над тим, як далі жити у складних відносинах із Москвою.

"Навіть якщо ми не можемо досягти покращення у відносинах із РФ найближчим часом, нам необхідно справлятися з важкими відносинами з Росією шляхом збільшення військових тренувань та військової присутності", - додав він.

Читайте також: Країни НАТО погодили новий план захисту Польщі та Балтії

Столтенберг наголосив, що діалог із РФ також потрібен для того, щоб у разі виникнення інцидентів вони не вийшли з-під контролю та не призвели до справді загрозливих ситуацій.

Фото: НАТО