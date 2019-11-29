На антиурядових протестах в Іраку - вже понад 400 загиблих
Укрінформ
З 1 жовтня - початку антиурядових протестів в Іраку у країні загинули вже 408 людей.
Про це повідомляє Arab News.
“Кількість загиблих в Іраку внаслідок антиурядових протестів, які тривають тижнями, зросла до 408 у п'ятницю”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в південному іракському місті Нассирія вже загинули 46 людей.
Раніше повідомлялося про 336 загиблих і понад 15 тис. поранених.
Як повідомляв Укрінформ, антиурядові протести в Іраку розпочалися 1 жовтня. Вони стали наймасштабнішими за останні роки. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у сферах освіти, медицини, комунальних послуг.