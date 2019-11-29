Кількість загиблих під час протестів в Іраку зросла до 40

За останню добу в столиці Іраку і на півдні країни в результаті антиурядових демонстрацій загинуло 40 людей, сотні дістали поранення.

Про це повідомляє Times of Israel.

«Сили безпеки ліквідували 40 антиурядових демонстрантів за більш як 24 години на тлі зростаючого насильства в столиці й на півдні Іраку», - повідомили представники служб безпеки та охорони здоров'я на умовах анонімності.

Сили безпеки вбили 36 протестувальників і поранили 245 осіб на півдні Іраку. Ще четверо демонстрантів були застрелені у столиці країни.

Напередодні демонстранти спалили консульство Ірану в місті Наджаф. Офіційний Тегеран засудив підпал. Реагуючи на інцидент, іракська влада встановила комендантську годину в місті.

Як повідомлялося, антиурядові акції в Іраку тривають з 1 жовтня. Іракці протестують проти безробіття і корупції. З початку протестів в Іраку загинуло понад 300 осіб, поранення дістали більш як 15 тисяч демонстрантів.

Фото:АА