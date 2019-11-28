В Іраку на протестах загинули восьмеро людей, ще 22 поранені

Під час антиурядових протестів в іракському місті Нассірія загинуло щонайменше 8 людей, ще 22 отримали поранення.

Про це повідомляє Arab News із посиланням на джерела.

“Щонайменше 8 іракців загинуло під час антиурядових протестів у південному місті Нассірія у четвер після того, як силовики відкрили вогонь, аби відтіснити людей”, - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовника, ще 22 людей отримали поранення.

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Раніше група протестувальників у місті Наджаф під час демонстрацій підпалила консульство Ірану. Це вже став другий напад на іранське консульство в Іраку за цей місяць.

Як повідомлялося, щонайменше 344 особи загинули під час заворушень, які вже близько 2 місяців тривають по всьому Іраку. Обурені демонстранти вимагають від влади створити робочі місця, побороти корупцію та позбутися впливу Ірану на внутрішні справи країни.

Фото: AA