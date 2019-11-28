В Іраку протестувальники спалили іранське консульство

Група протестувальників у місті Наджаф під час демонстрацій підпалили консульство Ірану.

Про це повідомляє BBC.

«Група протестувальників у Іраку спалила іранське консульство у місті Наджаф на півдні країни під час антиурядових акцій», - йдеться в повідомленні.

Під час заворушень демонстранти кричали гасло «Іран, геть з Іраку».

Очевидці повідомляють, що працівники іранського консульства встигли утекти із будівлі буквально перед тим, як протестувальники туди увірвалися.

Як відомо, це вже другий напад на іранське консульство в Іраку за цей місяць. Три тижні тому атаку іракськими демонстрантами було здійснено на дипустанову Ірану в священному для шиїтів місті Карбала.

Слід зазначити, що щонайменше 344 особи загинули під час заворушень, які вже близько 2 місці тривають по всьому Іраку. Обурені демонстранти вимагають від влади створити робочі місця, побороти корупцію та позбутися впливу Ірану у внутрішніх справах країни.