Іракські силовики застрелили шістьох протестувальників, десятки поранених

В Іраку щонайменше шестеро людей загинуло і близько 50 зазнали поранень під час сутичок протестувальників із силовиками, які відкрили вогонь по учасниках акцій.

Про це повідомляє MEE з посиланням на місцеву поліцію.

"Щонайменше шість людей загинуло та десятки зазнали поранень після того, як силовики відкрили вогонь по протестувальниках на півдні Іраку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сили безпеки у вихідні вкотре застосували бойові набої та сльозогінний газ проти протестувальників.

За інформацією ВВС, у неділю демонстранти влаштовували пожежі біля урядових будівель, перекривали мости та закривали школи в Насірії, що за 300 км на південь від Багдада.

Чиновники видали розпорядження про відкриття шкіл - неділя є першим днем робочого тижня в Іраку, - проте демонстранти їх проігнорували.

Пізно ввечері в суботу медпрацівникам довелося евакуювати дітей із лікарні у центральній Насірії після того, як у будівлі розпилили сльозогінний газ.

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Далі на південь, поблизу Басри, демонстранти перекрили основні дороги, що ведуть до портового міста Умм-Каср.

Сутички також відбулися у священному місті Карбала, де, за повідомленнями, травм зазнало близько 35 людей.

Як повідомляв Укрінформ, антиурядові протести в Іраку розпочалися 1 жовтня. Вони стали наймасштабнішими протягом останніх років. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у сферах освіти, медицини, комунальних послуг.

За даними іракської Вищої комісії з прав людини, від початку протестів щонайменше 336 іракців загинуло та близько 15 тисяч поранено.

Фото: AA