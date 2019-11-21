Кількість загиблих під час протестів в Іраку зросла до 336, близько 15 тисяч зазнали поранень.

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на іракську Вищу комісію з прав людини.

“Щонайменше 336 іракців загинули та близько 15 тисяч отримали поранення від початку протестів 1 жовтня”, - йдеться у повідомленні.

Тим часом, за словами співрозмовника в медичних структурах, сьогодні було вбито ще 3 протестувальників та 35 осіб отримали поранення після того, як силовики спробували відтіснити демонстрантів.

Більшість постраждалих після отримання медичної допомоги залишили лікарні.

Раніше повідомлялося про 316 загиблих.

Як повідомляв Укрінформ, антиурядові протести в Іраку розпочалися 1 жовтня. Вони стали наймасштабнішими за останні роки. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у сферах освіти, медицини, комунальних послуг.