Кількість загиблих під час протестів в Іраку зросла до 336

Кількість загиблих під час протестів в Іраку зросла до 336

Укрінформ
Кількість загиблих під час протестів в Іраку зросла до 336, близько 15 тисяч зазнали поранень.

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на іракську Вищу комісію з прав людини.

“Щонайменше 336 іракців загинули та близько 15 тисяч отримали поранення від початку протестів 1 жовтня”, - йдеться у повідомленні.

Тим часом, за словами співрозмовника в медичних структурах, сьогодні було вбито ще 3 протестувальників та 35 осіб отримали поранення після того, як силовики спробували відтіснити демонстрантів.

Більшість постраждалих після отримання медичної допомоги залишили лікарні.

Читайте також: В Ірані від початку протестів загинули вже 250 людей, тисячі поранених і заарештованих

Раніше повідомлялося про 316 загиблих.

Як повідомляв Укрінформ, антиурядові протести в Іраку розпочалися 1 жовтня. Вони стали наймасштабнішими за останні роки. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у сферах освіти, медицини, комунальних послуг.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-