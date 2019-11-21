В Ірані від початку протестів загинули вже 250 людей, тисячі поранених і заарештованих

Під час заворушень в Ірані загинула 251 особа, 3 700 осіб поранені та 7000 - заарештовані.

Про це повідомляє Іранська національна рада супротиву NCRI.

"Народна організація Мохехедіна Ірану (PMOI / MEK) зафіксувала 251 загиблого. Кількість поранених протестувальників за час повстання досягла 3700", - йдеться у повідомленні.

Серед загиблих були й 13-річні підлітки. Кількість затриманих становить щонайменше 7000. Організація оприлюднила імена 85 загиблих, яких вже вдалося ідентифікувати.

Як повідомлялося, рішення унормувати продаж та одночасно підвищити ціни на пальне мінімум на 50% уряд Ірану ухвалив у ніч на 15 листопада. Це спричинило масові акції протесту. Протягом останніх днів затримано близько тисячі людей. Напередодні протестувальники підпалили більше сотні банків та крамниць. Президент Ірану Хасан Рухані заявив про перемогу над "ворожою змовою" після придушення акцій протесту.

Фото: ncr-iran.org