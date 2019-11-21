Президент Ірану заявив про "перемогу" над "ворожою змовою" після придушення протестів

Президент Ірану Хасан Рухані заявив про перемогу над "ворожою змовою" після придушення акцій протесту.

Про це повідомляє BBC.

"Президент Ірану заявив про перемогу над ворожою змовою після придушення силовиками протестів, що спалахнули через зростання цін на пальне", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Рухані заявив, що заворушення спричинили "диверсійні елементи", підтримувані США, Ізраїлем та Саудівською Аравією.

Президент також стверджує, що отримані від підвищення ціни на пальне кошти будуть роздані найбіднішим громадянам країни.

З суботи уряд заблокував іранцям доступ до інтернету, що ускладнює збір інформації та оцінку ситуації на вулицях іранських міст.

Як повідомлялося, рішення унормувати продаж та одночасно підвищити ціни на пальне мінімум на 50 відсотків уряд Ірану прийняв у ніч проти 15 листопада. Це спричинило масові акції протесту.

Протягом останніх днів було затримано близько тисячі людей. Напередодні протестувальники підпалили більше сотні банків та крамниць. Під час протестів загинуло 106 демонстрантів.