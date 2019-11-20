Під час "бензинових протестів" у Ірані загинули понад 100 осіб
Про це повідомляє Amnesty International.
«Щонайменше 106 протестувальників у 21 місті було вбито», - йдеться в повідомленні.
Однак в організації вважають, що кількість загиблих може бути набагато вищою, оскільки в повідомленнях з різних джерел йдеться, що було вбито близько 200 осіб.
«Державні ЗМІ повідомляють лише про кількох загиблих протестувальників, а також про загибель щонайменше чотирьох співробітників сил безпеки», - зазначають у організації.
Крім того Amnesty International закликала іранську владу «поважати права на свободу мирних зібрань і свободу висловлювання думок, в тому числі шляхом зняття практично повного блокування доступу в інтернет, призначеного для обмеження потоку інформації про репресії в зовнішній світ».
Як повідомлялося, в Ірані проходять протести проти підвищення цін на бензин. Рішення нормувати продаж і одночасно підвищити ціни на бензин мінімум на 50 відсотків було прийнято урядом країни в ніч на 15 листопада у зв'язку з тривалою економічною кризою.
За останні дні було затримано близько тисячі осіб. Напередодні протестувальники підпалили більше сотні банків і магазинів.
Фото: FARS.