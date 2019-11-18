В Ірані під час протестів загинули 12 осіб

У Ірані в ході протестів через підвищення цін на пальне загинули щонайменше 12 осіб.

Про це повідомляє BBC.

«Щонайменше 12 людей загинули в Ірані під час протестів проти росту цін на пальне, які вибухнули 3 дні тому», - йдеться в повідомленні.

Наразі ситуація на вулицях іранських міст залишається незрозумілою, особливо враховуючи масове відключення Інтернету по всій країні. Іранська влада звинуватила в розпалюванні протестів «зовнішніх ворогів».

Тегеранський уряд заявив, що за понеділок протести суттєво заспокоїлися.

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Як повідомлялося, в Ірані проходять протести проти підвищення цін на бензин. За останні дні були затримані близько тисячі людей. Напередодні протестувальники підпалили понад сотню банків та магазинів.

Рішення нормувати продаж і водночас підвищити ціни на бензин щонайменше на 50 відсотків було ухвалене урядом країни в ніч на 15 листопада у зв'язку з тривалою економічною кризою. Згідно з урядовою постановою, власник бензинової карти може купити до 60 літрів бензину на місяць за ціною 15 тисяч ріалів, що дорівнює 11 євроцентам. Ті, кому потрібно більше пального, змушені будуть платити 30 тисяч ріалів (22 євроценти) за кожен наступний літр. Досі один літр бензину коштував 10 тисяч ріалів (сім євроцентів).

Фото: AA