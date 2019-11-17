В Ірані під час акцій протесту вбили поліцейського

В Ірані під час акцій протесту проти збільшення цін на бензин та обмеження продажу пального було вбито працівника поліції.

Про це повідомляє Anadolu.

"Іранський поліцейський загинув у сутичках з протестувальниками на заході Ірану в неділю під час протестів проти рішення влади щодо підвищення цін на пальне", - йдеться у повідомленні.

Протести спалахнули по всьому Ірану 15 листопада після підвищення цін на пальне. За даними агенції Fars News, під час сьогоднішніх акцій було заарештовано близько 1000 протестувальників.

Як повідомлялося, починаючи з 15 листопада, 21 людина загинула в Ірані в ході зіткнень поліції з протестувальниками у кількох містах країни. Понад 140 осіб було поранено.

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Протести в Ірані спалахнули після того, як було оголошено, що ціна на бензин буде піднята на 50 відсотків за перші 60 літрів та на 300 відсотків - понад встановлену норму на місяць.

Фото: АА