Іран засудив слова Помпео на підтримку “бунтівників”

Іран засудив підтримку Сполученими Штатами “бунтівників” на тлі двох днів жорстоких протестів в Ісламській республіці проти підвищення цін на бензин.

Про це повідомляє AFP.

“Міністерство закордонних справ заявило, що воно відреагувало на “висловлення підтримки групі бунтівників у деяких містах Ірану держсекретарем США Майком Помпео, і засудило таку підтримку і інтервенціоністські висловлювання”, - йдеться у повідомленні.

Напередодні в суботу Держсекретар США Майк Помпео на своїй сторінці в Twitter звернувся до іранських громадян зі словами “Сполучені Штати з вами”.

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За словами офіційного представника МЗС Ірану Аббаса Мусаві, “брехливі і лицемірні заяви” держсекретаря США "позбавлені щирості і симпатії”, і громадяни Ірану “прекрасно про це знають”.

Як повідомлялося, протести в Ірані спалахнули в п'ятницю після того, як було оголошено, що ціна на бензин буде підвищена на 50 відсотків за перші 60 літрів і на 300 відсотків - понад встановленої норми на місяць. Під час сутичок поліції з протестувальниками у кількох містах країни 21 людина загинула, більш як 140 особа отримали поранення.