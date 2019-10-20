Європейський парламент розгляне голосування Британії щодо Brexit у понеділок

Європарламент у понеділок розгляне підсумки суботнього голосування щодо угоди про вихід Британії з Євросоюзу у Палаті громад.

Про це повідомив офіційний представник Європарламенту Жауме Дук у своєму Twitter.

"Європарламент оцінить підсумки голосування в парламенті Сполученого Королівства і поточний стан справ у понеділок у Страсбурзі", - написав Дук.

.@Europarl_EN will assess the outcome of today’s vote in #uk Parliament and current state of play on Monday in #Strasbourg. #EP #Brexit Steering group is scheduled at 3 pm. #EP President and Group leaders (COP) will then meet at 6 pm followed by @EPInstitutional at 7.30pm. — Jaume Duch (@jduch) October 19, 2019

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Прессекретар ЄП також оприлюднив графік обговорень британського голосування євродепутатами:

15:00 - засідатиме парламентська керівна група з Brexit ,

, 18:00 - зберуться на нараду голова ЄП та голови політичних фракцій,

19:30 - призначене обговорення в комітеті Європарламенту з конституційних справ.

Як повідомлялося, в ході голосування в Палаті громад Великої Британії було вирішено, що уряд країни не може виносити угоду з ЄС на голосування, поки не будуть прийняті всі закони, необхідні для оформлення упорядкованого виходу з ЄС в намічений термін 31 жовтня.

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Тепер, згідно із законом, прем'єр-міністр Борис Джонсон повинен відправити в Брюссель листа з проханням про відстрочку Brexit, щонайменше на три місяці.

Раніше він попереджав, що не проситиме ЄС про подібне.