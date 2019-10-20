Європейський парламент розгляне голосування Британії щодо Brexit у понеділок

Європейський парламент розгляне голосування Британії щодо Brexit у понеділок

Укрінформ
Європарламент у понеділок розгляне підсумки суботнього голосування щодо угоди про вихід Британії з Євросоюзу у Палаті громад.

Про це повідомив офіційний представник Європарламенту Жауме Дук у своєму Twitter.

"Європарламент оцінить підсумки голосування в парламенті Сполученого Королівства і поточний стан справ у понеділок у Страсбурзі", - написав Дук.

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Прессекретар ЄП також оприлюднив графік обговорень британського голосування євродепутатами:

  • 15:00 - засідатиме парламентська керівна група з Brexit,
  • 18:00 - зберуться на нараду голова ЄП та голови політичних фракцій,
  • 19:30 - призначене обговорення в комітеті Європарламенту з конституційних справ.
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Як повідомлялося, в ході голосування в Палаті громад Великої Британії було вирішено, що уряд країни не може виносити угоду з ЄС на голосування, поки не будуть прийняті всі закони, необхідні для оформлення упорядкованого виходу з ЄС в намічений термін 31 жовтня.

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Тепер, згідно із законом, прем'єр-міністр Борис Джонсон повинен відправити в Брюссель листа з проханням про відстрочку Brexit, щонайменше на три місяці.

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Раніше він попереджав, що не проситиме ЄС про подібне.

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