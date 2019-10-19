Британський парламент проголосував за нову відстрочку Brexit
Укрінформ
Палата громад британського парламенту в ході обговорення нової угоди щодо Brexit прийняла поправку, внесену виключеним з Консервативної партії депутатом Олівером Летвіном, що передбачає нову відстрочку Brexit.
За поправку проголосували 322 депутати, проти - 306, повідомляє BBC.
«Депутати підтримали поправку сера Олівера Летвіна до урядового клопотанням про угоду з Brexit», - йдеться в повідомленні.
Таким чином, вирішено, що уряд не може виносити угоду з ЄС на голосування, поки не будуть прийняті всі закони, необхідні для оформлення упорядкованого виходу з ЄС у намічений строк 31 жовтня.
Тепер, згідно із законом, прем'єр-міністр Борис Джонсон повинен відправити у Брюссель листа з проханням про відстрочку Brexit принаймні на три місяці.
Як повідомлялося, парламент Великої Британії зібрався в суботу, 19 жовтня, для вирішення подальшої долі угоди про вихід країни з Європейського Союзу.