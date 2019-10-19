У британському парламенті проходять дебати щодо Brexit

Парламент Великої Британії зібрався у суботу, 19 жовтня, для вирішення подальшої долі угоди про вихід країни з Європейського Союзу.

Це перше суботнє засідання парламенту з 1982 року, коли Аргентина вторглася на британські Фолклендські острови, повідомляє DW.

Перед початком дебатів прем'єр-міністр країни Борис Джонсон закликав членів парламенту підтримати угоду та "повернути країні контроль". "Я сподіваюся (...) що це той момент, коли ми можемо нарешті досягти цього рішення та вгамувати інстинкти, які лютують всередині нас", - заявив він.

Щоб домогтися ухвалення угоди, Джонсону необхідно заручитися підтримкою 320 членів парламенту. Зараз Консервативна партія та її партнерка у парламенті північноірландська Демократична юніоністська партія (DUP) мають лише 319 голосів. При цьому в DUP раніше вже заявили, що не будуть підтримувати досягнуту з Брюсселем угоду. Найбільша опозиційна Лейбористська партія також заявила, що голосуватиме проти угоди.

Лондон та Брюссель досягли домовленостей щодо угоди про Brexit лише два дні тому. Вона передбачає, що до кінця 2020 року умови торгівлі між Великою Британією та ЄС не зміняться. Після цього країна має вийти з європейського митного союзу, тоді як Північна Ірландія залишиться в загальному ринку з Євросоюзом.

Між Північною Ірландією і Великою Британією буде створена митниця. Європейські товари будуть обкладатися британськими митами. Щодо британських товарів, то якщо вони призначені для продажу в ЄС, то мита будуть сплачуватися, якщо лише в Північній Ірландії - ні. Кожні чотири роки парламент Північної Ірландії вирішуватиме, чи будуть продовжені ці правила.

У вересні депутати нижньої палати британського парламенту ухвалили закон, який блокує вихід Великої Британії з Євросоюзу без угоди з Брюсселем. Закон передбачає перенесення терміну Brexit на 31 січня 2020 року, якщо домовленості з ЄС так і не вдасться досягнути. Джонсон запевняв, що дотримуватиметься цього закону, однак неодноразово наголошував, що Brexit відбудеться 31 жовтня.