Brexit: Парламент вперше за сорок років проведе засідання в суботу

Парламент Великобританії проведе засідання в суботу вперше за 37 років, в ході якого вирішиться доля угоди про Brexit, досягнутої прем'єр-міністром Борисом Джонсоном і лідерами ЄС.

Про це повідомляє ВВС.

«Парламент (Великобританії — ред.) буде засідати в суботу вперше за 37 років, щоб проголосувати за угоду Бориса Джонсона за Brexit», - йдеться в повідомленні.

Засідання в палаті громад почнеться о 10:30 по Києву, це перше засідання парламенту у вихідний день після вторгнення в Фолклендські острови в 1982 році.

Прем'єр-міністр Джонсон виступить із заявою перед Палатою представників і відповість на питання депутатів, перш ніж вони перейдуть до обговорення угоди.

Як зазначає видання, колишні союзники Джонсона за DUP і опозиційні партії планують проголосувати проти угоди. Прем'єр сподівається, що його підтримають деякі депутати-торі, яких він звільнив за те, що ті виступили проти нього в минулому місяці.

Як повідомлялося, Європейська рада на найвищому рівні у четвер підтримав Угоду про вихід Великобританії з ЄС у новій, уточненій редакції.

Великобританія зобов'язана вийти з ЄС 31 жовтня цього року.