Європейські лідери мають сформувати багаторічну фінансову перспективу ЄС — Юнкер

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав лідерів держав та урядів країн ЄС опрацювати багаторічну фінансову рамкову перспективу співдружності, бо від цього рішення залежить реалізація вже ухвалених та започаткування нових програм в рамках спільної європолітики.

Про це Юнкер заявив під час пресконференції за підсумками Європейської ради у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми говорили про багаторічну фінансову перспективу на 7 років, в якій не так багато нових елементів. Я нагадав Європейській раді, що ми маємо зобов’язання сформувати цю багаторічну фінансову рамкову перспективу швидко. Ми не можемо втрачати роки, адже це відіб’ється на наших дослідженнях та на програмі Erasmus (студентських обмінів), а саме це було одним із визначних тріумфів Євросоюзу протягом кількох минулих років", - сказав президент Єврокомісії.

За підсумками засідання Європейської ради лідери держав та урядів ЄС прийняли резолюцію, яка доручає Єврокомісії представити сформований та конкретизований цифрами пакет документів для переговорів навколо багаторічної фінансової рамкової перспективи до наступного саміту ЄС у грудні 2019 року.

Як повідомлялося, багаторічна фінансова перспектива ухвалюється один раз на сім років і регулює обсяги доходів та витрат. Багаторічну фінансову перспективу має одностайно ухвалити Рада ЄС.