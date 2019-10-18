Відмова Північній Македонії та Албанії зашкодить Євросоюзу - Юнкер

Нездатність Європейської ради ухвалити рішення про початок переговорів з Північною Македонією і Албанією щодо членства в ЄС підриває міжнародні позиції самого Євросоюзу, адже обидві країни виконали всі передумови для початку такого процесу.

Про це у п’ятницю під час пресконференції за підсумками зустрічі лідерів держав та урядів ЄС у Брюсселі заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, відповідаючи на запитання журналістів, чи може відмова у початку переговорів з цими двома країнами стати «початком кінця» для усього процесу розширення ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо це дійсно кінець розширення, то ми (Євросоюз) постанемо перед жорсткою критикою. Тому що ми надихнули ці країни, ми допомагали цим країнам, ми відвідували ці країни, і ми публічно давали обіцянки цим країнам. Якщо ми хочемо, щоб нас поважали, ми маємо дотримуватися власних обіцянок», - наголосив президент Єврокомісії.

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня Європейська рада не змогла ухвалити одностайне рішення про початок переговорів про членство в ЄС з Албанією і Північною Македонією.

Президент Європейської ради Дональд Туск пояснив, що таке рішення має прийматися одноголосно, а цього не сталося. Тому, за його словами, Євросоюз знову розгляне це питання до саміту у Загребі, що має відбутися у травні 2020 року.

Раніше Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про членство в ЄС з Північною Македонією та Албанією з огляду на виконання цими країнами низки умов. Зокрема, в Албанії провели масштабну реформу системи правосуддя, що має наблизити країну до ЄС. Водночас у Скоп’є погодилися перейменувати назву країну із Македонії на Північну Македонію, щоб отримати згоду Греції на переговори щодо членства у ЄС.