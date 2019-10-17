Угода про Brexit захищає права людей в ЄС та Британії – Юнкер

Угода про вихід Великої Британії з ЄС, яку сьогодні було досягнуто в результаті напружених переговорів, дозволяє досягти впорядкованого виходу цієї країни з ЄС та захищає права 4,5 мільйона громадян з обох сторін.

Про це у четвер під час пресконференції за підсумками зустрічі глав держав та урядів ЄС у Брюсселі заявив Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Те, що ми погодили сьогодні, є набагато більшим, ніж просто угодою. Це правовий текст, який надає нам визначеність щодо розв'язання проблем, створених Brexit. Текст, який ми погодили, захищає права наших громадян, він захищає мир та стабільність на острові Ірландії, а також права 4,5 мільйона громадян: 3,5 мільйона європейських громадян, що проживають в Великої Британії, та більше мільйона британців, які живуть в Європейському Союзі. Вони можуть продовжувати своє життя, як це було раніше. Ми завжди думали спочатку про людей під час цих переговорів", - сказав Юнкер.

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За словами президента Єврокомісії, Угода також захищає тих, хто отримує європейське фінансування в рамках чинних регуляторних правил. Погоджений документ передбачає перехідний період, принаймні, до кінця 2020 року, захищає географічні назви та забезпечує впорядкований вихід Великобританії з ЄС.

Юнкер також зауважив, що погоджена політична декларація визначає майбутні відносини між Євросоюзом та Великою Британією, надає можливість у майбутньому укласти амбітну угоду про вільну торгівлю без тарифів і квот, та з чіткими зобов’язаннями щодо рівня такої взаємодії.

«Я щасливий та почуваю полегшення, що ми досягли угоди. Але я відчуваю печаль від того, що це відбувається», - сказав президент Єврокомісії.

Як повідомлялося, Європейська рада на найвищому рівні у четвер підтримала Угоду про вихід Великої Британії з ЄС у новій, уточненій редакції.