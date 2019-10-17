Brexit: стали відомі ключові пункти угоди

Нова угода про Brexit в основному збігається з домовленостями, досягнутими попереднім прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, основні відмінності полягають у вирішенні проблеми кордону Ірландії та Північної Ірландії.

Про це повідомляє BBC.

«Велика частина угоди збігається з тією, що була погоджена Терезою Мей торік, головна зміна - питання Північної Ірландії», - йдеться в повідомленні.

Таким чином вирішення проблеми кордону з Ірландією базується на наступних принципах:

У Північній Ірландії частково збережеться митний кодекс ЄС.

Питання так званого «ірландського бекстопа» - механізму, призначеного для збереження єдиного ринку блоку і запобігання жорсткого кордону між Північною Ірландією та Ірландією, що входить до складу ЄС - зняте.

Північна Ірландія залишиться британською митною територією, але при цьому також залишається пунктом в'їзду на внутрішній ринок ЄС.

Велика Британія не застосовуватиме тарифи на товари, що ввозяться в Північну Ірландію, якщо вони не призначені для подальшого транспортування через кордон.

Спільний комітет ЄС і Великої Британії вирішуватиме, які товари потраплятимуть на єдиний ринок, і Велика Британія стягуватиме з них європейські тарифи від імені ЄС.

Асамблея Північної Ірландії зможе кожні чотири роки самостійно вирішувати, чи продовжувати застосування цієї торгової угоди.

Як повідомлялося, напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про досягнення угоди про Brexit з Брюсселем.

Як відомо, Велика Британія зобов'язана вийти з ЄС 31 жовтня цього року.